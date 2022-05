Lepa Afna obožuje tega slovenskega pevca! TOčnoTO.si Lepa Afna je včeraj obiskala koncert Jana Plestenjaka v Stožicah. Lepa Afna ima tako kot dobro hrano in modo, rada tudi dobro glasbo. Sama je zelo romantična duša in zato ni nič čudno, da ji je glasba Jana Plestenjaka tako pri srcu. Včeraj je obiskala njegov razprodan koncert v Stožicah in objavila tole lepo fotografijo, […] Lepa Afna obožuje tega slovenskega pevca! was first posted on 15 maja, 202...

Sorodno

























Oglasi