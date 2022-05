Vlomil v stavbo, ukradel nekaj gotovine in zanetil požar 24ur.com V soboto zgodaj zjutraj je neznanec vlomil v objekt v Novi vasi, ukradel nekaj deset evrov gotovine, nato pa v notranjosti zanetil požar. Požar je sicer ugasnil sam, a je kljub temu nastalo za okoli 20.000 evrov materialne škode. Poleg tega je v Ljubljani in okolici v preteklih dneh prišlo do več vlomov v hiše in poslovne objekte, neznanci pa so ukradli tudi do 7000 evrov vrednih predmetov in got...

