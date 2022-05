Tekmovalci Kmetije 2021 znova zbrani. Praznovali okrogel jubilej simpatične Majde! TOčnoTO.si Če ste spremljali Kmetijo 2021, veste, da je bila polna zahrbtnosti, umazanih iger in zapletov, vendar so tekmovalci ostali prijatelji. Že večkrat se je izkazalo, da se znajo podružiti tudi, ko kamere uganejo. Tokrat so se zbrali, ker je Majda praznovala svoj 60. rojstni dan. Na družbenem omrežju smo ujeli nekaj posnetkov s praznovanja, na […] Tekmovalci Kmetije 2021 znova zbrani. Praznovali okroge...

Sorodno

























Oglasi