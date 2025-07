Uporabljati se bosta začeli določbi o prispevku za dolgotrajno oskrbo in o dolgotrajni oskrbi na domu Lokalec.si Po zakonu o dolgotrajni oskrbi se bo danes začela uporabljati določba o dolgotrajni oskrbi na domu. Ta pravica bo zajemala denimo pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih in določeno zdravstveno nego, pa tudi e-oskrbo in storitve za ohranjanje samostojnosti, denimo fizioterapijo. Uporabljati se bo začela tudi določba o prispevku za dolgotrajno oskrbo. Določba o obveznem prispevku za dolgotrajno oskrbo ...

