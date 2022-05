Na Evroviziji v Torinu zmagala Ukrajina Demokracija Piše: C. R. Na finalu 66. tekmovanja za pesem Evrovizije v Torinu je nocoj slavila skupina Kaluš Orkestra s pesmijo Stefanija. Ukrajini je zmago priborila z 439 glasovi občinstva, saj so nacionalne žirije največ točk namenile Veliki Britaniji. Njen predstavnik Sam Ryder s pesmijo Space Man se je po združitvi točk občinstva in žirij znašel na drugem mestu. Na tretje mesto se je uvrstila Španija,

