Mariborski policisti so opoldne zaključili ogled kraja požara, ki je ponoči zajel Vrtec Brezje. Pri ogledu so ugotovili, da je do požara prišlo na ostrešju starega dela vrtca, in sicer zaradi tehnične napake na električnih vodnikih napeljave. Tuja krivda je po dosedanjih ugotovitvah izključena. Nastalo je za več kot 800.000 evrov škode. “Po trenutni oceni […]