V jutranjih urah, okoli 7. ure, je v Zgornji Senarski, občina Sveta Trojica zagorel leseni del pod balkonom stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Sveta Trojica, ki so požar pogasili in eno osebe, ki je pomagala pri gašenju in se je poškodovala, oskrbeli do prihoda reševalcev. Poškodovano osebo so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor, so zapisali na straneh Uprave RS za zaščito in reševanje.