Kaj pomeni vstop Švedske in Finske v Nato SiOL.net Dimitrij Rupel, nekdanji zunanji minister, načrtovan vstop Švedske in Finske v zvezo Nato vidi kot poživitev Severnoatlantskega zavezništva, ki severni del Evrope dela varnejši, skupaj z Norveško in Dansko pa ji nudi celovitejšo obrambo. "Nato, ki je bil po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona možgansko mrtev, je znova postal aktualen," je prepričan Rupel.

