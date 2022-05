Na neformalnem zasedanju Nata minister Logar potrdil slovensko podporo Natovi politiki odprtih vrat Demokracija Piše: C. R. Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je v Berlinu udeležil dvodnevnega neformalnega zasedanja zunanjih ministrov Nata. Na zasedanju so ministri razpravljali o aktualnih varnostnih izzivih, ki so posledica ruske invazije na Ukrajino. Ruska agresija v Ukrajini ne pojenja in predstavlja največjo grožnjo evroatlantski varnosti v zadnjih desetletjih, zato Zavezništvo prilagaja svojo ...

