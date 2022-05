Usklajena, a še ne potrjena koalicijska pogodba strank prihodnje vlade na področju zdravstva predvideva tudi odpravo popoldanskega dela zdravnikov. Pri Zdravniški zbornici Slovenije in Mladih zdravnikih Slovenije so do slednjega kritični, saj po njihovi oceni ne prinaša rešitve težav, lahko pa vodi v dodatne odhode zdravnikov iz javnega zdravstva. Birokratsko omejevanje obsega in organizacije dela ...