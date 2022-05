Koalicijska pogodba je “bolj leva” in “manj sredinska” Primorske novice Bodoči koalicijski partnerji, Gibanje Svoboda, SD in Levica, so razkrili vsebino koalicijske pogodbe, v kateri so navedli niz ukrepov z različnih področij, pri čemer je socialna nota zelo izrazit vidik besedila. Do rešitev so kritični zdravniki, ekonomisti so zaskrbljeni, delodajalcem številni cilji niso všeč, bolj naklonjeno pa je mnenje sindikatov.

