Drzna tatvina: Zamotil starejšo gospo in jo okradel, bodite previdni Lokalec.si “Včeraj, okoli 10. ure smo bili obveščeni da je na območju Šiške do stanovanjske hiše prišel neznani moški, ki je starejšo oškodovanko zamotil s pogovorom o izvedbi del na telekomunikacijskem omrežju v hiši,” so sporočili iz PU Ljubljana. Med pogovorom je drugi storilec izkoristil priložnost in se neopaženo odpravil v notranjost hiše, od koder je odtujil za več tisoč evrov nakita Po dejanju sta st ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Borut Pahor

Luka Dončić

Tanja Fajon