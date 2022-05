Mlajša moška prisedla k starejši gospe in jo okradla, nato pa zbežala Lokalec.si “Včeraj, okoli 12. ure smo bili obveščeni da je na območju Tivolija prišlo do drzne tatvine,” poročajo ljubljanski policisti. Ugotovljeno je bilo, da sta dva mlajša moška prisedla k starejši oškodovanki na klop. Po nekaj trenutkih je eden izmed njiju pograbil torbico, ki jo je oškodovanka imela ob sebi, nato pa sta oba zbežala s kraja. Dejanje sta videla dva mimoidoča, ki sta stekla za njima in ji ...

