Strokovnjaki: komunistični zločini nad Romi so grozljivi SiOL.net Na današnji dan pred 80 leti so partizani na Igu pri Ljubljani pobili 58 Romov, med njimi 24 otrok. Strokovnjaki soglašajo, da je pomembno, da priznamo resnico, izrazimo obžalovanje in obeležujemo dan spomina na žrtve komunizma.

