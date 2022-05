“Radikalno politikov umorov narekoval Edvard Kardelj skupaj z Zdenko Kidrič,” je na okrogli mizi ob dnevu spomina na vse žrtve komunizma dejal zgodovinar dr. Jože Možina, ki je ob tem prisotnim pokazal njuno korespondenco, v kateri so navodila o ubijanju slovenskega civilnega prebivalstva zelo jasna. “Komunistični revolucionarji so že do konca leta 1941 ubili okoli sto domačih ljudi. Vzporedno z v ...