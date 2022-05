Maša je ena izmed njih. Z dobrodelnostjo na pomoč otrokom z redkimi boleznimi #foto SiOL.net Redke bolezni so pogosto zelo hude bolezni in na žalost večinoma prizadenejo otroke. So večinoma neozdravljive bolezni in žal pogosto smrtonosne v zgodnjem otroštvu. Čeprav je posamična bolezen zelo redka, pa je teh bolezni več tisoč, zato je tudi malih borcev zelo veliko. Na vseslovenskem dobrodelnem koncertu bodo za otroke z redkimi boleznimi v ljubljanskih Križankah na pobudo Društva Viljem Julijan znova združili moči mnogi vrhunski glasbeniki. Ena od srčnih ambasadork letošnjega dobrodelnega koncerta Viljem Julijan je mala borka Maša.

