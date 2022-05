3-letni Miloš ima skrajno težko, neozdravljivo in kruto redko bolezen kože, ki je krhka in občutljiva kot metuljeva krila. Bolezen povzroča stalne odprte krvave rane po celem telesu, tudi na stopalih in prstih na nogah, zaradi česar mora fantek vložiti veliko napora in poguma v stvari, ki so nam samoumevne – denimo samostojna hoja, še posebej po stopnicah, zapišejo v Društvu Viljem Julijan. “Braaa ...