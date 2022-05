Toliko okužb s koronavirusom so potrdili včeraj Lokalec.si V ponedeljek so ob 996 PCR-testih in 5733 hitrih antigenskih testih potrdili 734 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je v bolnišnicah zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 46 bolnikov, na oddelkih intenzivne nege pa sedem. V ponedeljek je umrl en bolnik s potrjeno koronavirusno okužbo. Zaradi covida-19 je na navadnih oddelkih hospitaliziranih 12 bolniko ...

