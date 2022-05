Brnabić: Grožnje z bombami so pritiski iz tujine, ker Srbija ni uvedla sankcij proti Rusiji Primorske novice Srbska premierka Ana Brnabić je za srbsko televizijo Pink TV izjavila, da so grožnje z bombami v Srbiji posledica odločitve Srbije, da ne podpre sankcij Zahoda proti Rusiji. Premierka meni, da gre za pritiske iz tujine, to pa po njenem dokazuje grožnja z bombo v beograjskem tropskem akvariju, za katerega domačini komajda vedo, da obstaja.

