Ta slovenska soseda se ne namerava pridružiti Natu Maribor24.si Avstrija se kljub vojni v Ukrajini in odločitvam Švedske in Finske o vstopu v Nato ne namerava pridružiti zavezništvu, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v ponedeljek povedal avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg. “Naš geografski položaj je popolnoma drugačen, imamo pa tudi zelo različno zgodovino in menim, da je to preprosto treba upoštevati,” je ob robu srečanja zunanjih m ...

Sorodno

















Oglasi