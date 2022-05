Vodstvo jasno, Cedevite Olimpije niso okradli SiOL.net Druga tekma polfinala lige ABA med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo je imela ogromno dramatičnih vložkov. V središču je bila za mnoge sporna sodniška odločitev ob izteku rednega dela, ko je Luka Mitrović v izdihljajih izsilil podaljšek, v tem pa je nato ljubljanska zasedba kljub vsemu preskočila beograjsko oviro in izsilila odločilno tretjo tekmo. V torek so iz lige sporočili, da je bila sodniška odločitev v skladu s pravili.

