(PREJELI SMO) Izjava ZNP o težnjah po spremembi zakona o RTVS Demokracija Piše: C. R. Združenje novinarjev in publicistov z zaskrbljenostjo spremlja težnjo novonastale vladajoče koalicije po čimprejšnji spremembi zakona o Radioteleviziji Slovenija. Tako želi kar na izredni seji državnega zbora, 18.5.2022, obravnavati novelo tega zakona, ki jo je vložila Slovenska demokratska stranka, čeprav to ni v skladu s pravili, saj takšne vsebine ne sodijo na izredne seje. Poslov ...

Sorodno

































Oglasi Omenjeni SD

SDS Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matej Tonin

Milan Brglez

Luka Mesec

Danijel Bešič Loredan