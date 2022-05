STA: predlagane spremembe zakona nesprejemljive Dnevnik Predlagani zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o STA, ki ga je poslanska skupina SDS v petek vložila v DZ, je bil oblikovan enostransko, brez vsakršne javne razprave ali posveta, so opozorili vodstvo in predstavniki zaposlenih na STA. »Gre za...

Sorodno



















Oglasi Omenjeni SDS Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matej Tonin

Milan Brglez

Luka Mesec

Danijel Bešič Loredan