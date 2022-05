V slovenske gozdove izpustili risa Bliska Dnevnik Snežniški gozdovi so bogatejši za novega risa, ki so ga aprila pripeljali iz Romunije. Risji samec Blisk je tako skupno že deseti ris, ki so ga v okviru projekta LIFE Lynx preselili v Slovenijo. Enega risa bodo letos izpustili tudi na Hrvaškem.

