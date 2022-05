Včeraj so v snežniške gozdove spustili risa Bliska. Kot je zapisano na uradni spletni strani projekta LIFE Lynx, v katero je aktivno vključenih 5 držav, je bil risji samec pripeljan iz Romunije in nameščen v karantenski ogradi na območju Snežnika. V času prilagajanja so zanj skrbeli lovci iz lovišča s posebnim namenom Jelen, skupaj z veterinarjem in člani projektne ekipe LIFE Lynx. Bliska so poime ...