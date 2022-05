Obrambni ministri EU-ja že četrtič odobrili pol milijarde evrov Ukrajini za orožje RTV Slovenija V Bruslju so se sestali obrambni ministri članic EU-ja, ki so podprli nadaljnjo finančno pomoč Ukrajini za nakup orožja in vojaške opreme. V ta namen iz posebnega evropskega sklada Ukrajini že četrtič namenjajo 500 milijonov evrov.

