"V resnici gre za precej široko vprašanje, ki obsega veliko vidikov. Pavlo Makov je na primer povedal tudi, da so ga povezovali z južnoruskim slikarskim valom, to pa nima nobenega smisla. Ni bil del takega gibanja, niti takega gibanja ni bilo. Poleg tega je v osemdesetih in devetdesetih letih ruska umetnost veljala za hladno, ukrajinska pa toplo.