Urška Klakočar Zupančič: “Poslanci se morajo zavedati, da položaj zasedajo zaradi ljudi, in ne da “uprizarjajo resničnostne šove v parlamentu” Lokalec.si Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ob začetku mandata poudarja, da zna politična prepričanja “pustiti pred vrati” in bo kot prva med enakimi prisluhnila vsem poslancem, a bo tudi nastopila ostro, ko bo treba. Poslanci se morajo zavedati, da položaj zasedajo zaradi ljudi, in ne da “uprizarjajo resničnostne šove v parlamentu”, je prepričana. Nova predsednica DZ, ki je svoj mandat nastopila po iz ...

Sorodno















































Oglasi