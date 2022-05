»Minister, predsednik vlade in države se mora vzdržati skušnjave, da takoj, ko pride na oblast, zamenja stvari. Ne smemo države pripeljati v položaj, ko se zaradi spremembe oblasti menja celotna podpolitična struktura. Mora pokazati to moč, da ne podleže lastni skušnjavi. To bi bila prava državniška drža. Če bi to pokazal doktor Golob, bi verjetno užival veliko avtoriteto,« je v pogovoru za Novice Svet24 povedal predsednik republike Borut Pahor, ki jeseni po desetih letih zapušča predsedniško palačo.