Vreme: Delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo Dnevnik V četrtek bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija.

