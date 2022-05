Subtropski anticiklon nam zagotavlja sončno in v prihodnjih dneh še bolj stanovitno in nekoliko toplejše vreme. Morebitne popoldanske krajevne nevihte bodo zaradi toplega in suhega zraka v višinah bolj težko nastajale tudi v gorskem svetu. Do manjšega obrobnega pronicanja nekoliko bolj vlažnega in malo hladnejšega zraka bi lahko prišlo v soboto zvečer ali v noči na nedeljo, ko se bo preko srednjee ...