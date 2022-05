Ko boste videli, kaj sta tokrat skupaj naredila Ines Erbus in David Amaro boste ostali brez besed TOčnoTO.si Ines Erbus in David Amaro sta prijatelja in dva odlična slovenska glasbenika, ki pojeta v hrvaškem jeziku. Glasbene moči sta združila že pred letom dni, ko sta predstavila prvi njun duet, in sicer pesem Kad ti dotaknem usne. Pesem je v dobrem letu zbrala več kot milijon in pol ogledov. Tokratni duet je čisto drugačen […] Ko boste videli, kaj sta tokrat skupaj naredila Ines Erbus in David Amaro bost...

