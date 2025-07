Meloni pozdravila spremembo drže Trumpa do Putina Primorske novice Italijanska premierka Giorgia Meloni je danes pozdravila spremembo drže ameriškega predsednika Donalda Trumpa do ruskega predsednika Vladimirja Putina. To je dejala po pogovoru z avstrijskim kanclerjem Christianom Stockerjem v Rimu, s katerim sta govorila tudi o boju proti nezakonitim migracijam in grožnji zvišanja ameriških carin EU.

