Nočna mora v Ljutomeru in Ormožu zurnal24.si Grossmann se vrača na polno. Polnokrven in polnoleten. Letos v znamenju Freddyja Kruegerja. Na 18. festivalsko edicijo namreč prihajata častna gosta Robert Englund in Jack Sholder.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Danijel Krivec

Luka Dončić

Robert Golob

Borut Pahor

Matjaž Nemec