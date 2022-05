Osemnajsti Grossmanov festival fantastičnega filma, ki bo ptekal od 9. do 16. julija v Ormožu in Ljutomeru, bo letos v znamenju Freddyja Kruegerja. Častna gosta festivala bosta igralec Robert Englund in režiser Jack Sholder. Englund je z likom Freddyja Kruegerja ustvaril eno največjih ikon grozljivega filma. Sholder je režiral filmsko serijo o Freddyju Kruegerju.