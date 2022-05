Sprejem olimpijske prvakinje Leje Glojnarič (foto: Jelka Rebov) Leja Glojnarič je na poletnih Olimpijskih igrah za gluhe v Braziliji postala prvakinja v mnogoboju in skoku v višino. Zlati olimpijki so sošolci in učitelji v sredo pripravili sprejem na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko, kjer obiskuje zaključni letnik programa Ustvarjalec modnih oblačil. Leja se je z olimpijskih iger ...