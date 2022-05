Opa! Fiba izključila Rusijo in Belorusijo, kar pomeni, da je Slovenija prišla do mesta na svetovnem prvenstvu! Ekipa Vodstvo Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) je danes potrdilo izključitev Rusije in Belorusije na prihodnjih košarkarskih tekmovanjih, poroča nemška tiskovna agencija (dpa). Na podlagi te odločitve je Fiba Rusijo na moškem svetovnem prvenstvu v košarki nadomestila s slovensko izbrano vrsto.



