Slovenci na SP v košarki 3x3 24ur.com Izvršni odbor Mednarodne košarkarske zveze FIBA je potrdil izključitev Rusije in Belorusije s prihodnjih reprezentančnih tekmovanj. Prav tako do preklica v teh dveh državah ne bo potekalo nobeno tekmovanje pod okriljem Fibe. Ukrepi tako Rusijo izključujejo tudi s svetovnega prvenstva v košarki 3x3, ki bo med 21. in 26. junijem v Antwerpnu v Belgiji. V moškem delu turnirja bo Rusijo zamenjala Slov...

