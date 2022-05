Švedi v poslastici po loteriji premagali Fince, Švicarji ostajajo stoodstotni Sportal V derbiju večera v Tampereju sta se udarili velesili Finska in Švedska, po izvajanju kazenskih strelov so s 3:2 slavile krone, ki ostajajo nepremagane. V drugi skupini so Švicarji za četrto zmago s 5.3 premagali Slovake in se zavihteli na vrh. Hokejisti Avstrije so v torek poskrbeli za presenečenje in prvič na svetovnih prvenstvih premagali Češko, dan zatem pa s 3:5 priznali premoč Norvežanom. Na ...

Sorodno

Oglasi