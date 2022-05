Zgodovinska zmaga Avstrijcev, Švedi in Švicarji stoodstotni SiOL.net Hokejisti Avstrije so po izvajanju kazenskih strelov na kolena spravili favorizirane Čehe (2:1), to je sploh prva zmaga slovenskih severnih sosedov v zgodovini prvenstev nad njimi. Z istim rezultatom, a po rednem delu so Danci strli italijanski oreh. Zvečer so Švedi zanesljivo odpravili Veliko Britanijo (6:0), Švicarji pa Kazahstan.

