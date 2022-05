Matejev oče: “Končal je zgodbo na tej zemlji” Lokalec.si Rtl.hr poroča, da so truplo pogrešanega Mateja, dokončna potrditev sicer sledi jutri, a po oblačilih in osebnih predmetih sodeč vse kaže, da temu je tako, našli osem kilometrov od mesta, kjer je bil viden zadnjič. Mateja so sicer iskali potapljači in policija, tako na kopnem kot na vodi. A še vedno ni odgovora, kaj se je tisto noč zgodilo. “Pričakovali smo bolj vesele informacije, a vsaka resnica ...

