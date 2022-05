Nenad Periš: Mateja bomo pokopali v krogu družine, želimo si samo miru 24ur.com Nenad Periš je prispel v Beograd in tam, kot je opisal sam, doživel najhujši dan v svojem življenju. Upanje, čeprav majhno, da bo sina še kdaj videl živega, se je razblinilo kot milni mehurček, pripoveduje v solzah. V zadnjih štirih mesecih in pol je potrpežljivo odgovarjal na vsa vprašanja novinarjev, v četrtek, ko je analiza DNK potrdila, da so iz Donave res potegnili truplo njegovega otroka, j...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Andrej Plenković

Beograd

Hrvaška

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Luka Dončić

Borut Pahor

Danijel Krivec