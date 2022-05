Eintracht po loteriji enajstmetrovk do evropske lovorike SiOL.net Nogometaši Eintrachta iz Frankfurta so zmagovalci lige Europa, potem ko so po drami v finalu v Sevilli po enajstmetrovkah premagali Rangers iz Glasgowa s 6:5 (1:1, 1:1, 0:0). Pravico v svoji največji tekmi, odkar je mednarodni nogometni sodnik, je delil 42-letni Slovenec Slavko Vinčić, ki je imel kar nekaj dela. V Sevilli je bilo sicer med navijači obeh ekip napeto vzdušje že pred tekmo, domačini pa so se pritoževali nad odnosom in početjem privržencev obeh moštev, ki so razgrajali po španskem mestu.

