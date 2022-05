Robert Golob: Podjetniki želijo, da ostanemo narod hlapcev SiOL.net "Kritike samo kažejo na to, da se tisti, ki to izjavlja, v tem primeru Združenje delodajalcev, v resnici nima pojma kako zgleda razvito zahodno evropsko gospodarstvo in na nek način si želi, da ostanemo narod hlapcev. Narod nizko plačanih delovnih mest, kjer bo imel šef delodajalec zadnjo besedo in vsi ostali bomo morali biti tiho. Jaz pa pravim - ne, hvala," je na očitke delodajalcev in zdravnišk...

Sorodno









Oglasi Omenjeni Robert Golob

RTV Slovenija

Severna Koreja Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Borut Pahor

Tanja Fajon