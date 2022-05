Golob ponižal vse tiste, ki so v Sloveniji ustvarili rekordno visoko gospodarsko rast in rekordno nizko brezposelnost Nova24TV V luči sestavljanja nove koalicije se pojavlja vedno več očitkov na račun vsebine koalicijske pogodbe. Med drugim, da bi morala biti ta konkretnejša in da manjkajo neke zaveze. Predsednik Gibanja Svoboda in najverjetnejši novi mandatar Robert Golob pa očitno ne prenese nikakršnih kritik nad pogodbo, ki je nastala na skupnem zelniku s strankama Levica in SD. Na včerajšnjih Odmevih se je namreč Golo ...

Sorodno















Oglasi