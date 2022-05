Kanadska poslastica s 15 goli RTV Slovenija Kar 15 golov je padlo na uvodni tekmi polfinala Zahodne konference Lige NHL med Calgaryjem in Edmontonom, z 9:6 pa so slavili gostitelji. Na Vzhodu je Carolina po podaljšku z 2:1 ugnala New York Rangerse.

Sorodno



Oglasi