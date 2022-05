Kanadska rivala uprizorila 'golijado', Carolina do zmage v podaljšku 24ur.com Hokejisti Calgary Flames na zahodu in Carolina Hurricanes na vzhodu so na domačem ledu dobili prvi tekmi konferenčnih polfinalov in v boju na štiri zmage povedli z 1:0. Flames so kar z 9:6 premagali Edmonton Oilers, po sedmih tekmah krvnike Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, Hurricanes pa so z 2:1 po podaljšku odpravili New York Rangers.

