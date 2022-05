Svetovne borze v rdečem, vlagatelje skrbita inflacija in morebitna recesija SiOL.net Newyorški borzni indeksi so sinočnje trgovanje sklenili globoko v rdečem in zabeležili najslabši dan po letu 2020. Tudi tečaji delnic na pomembnejših evropskih borzah so se včeraj in ob začetku današnjega trgovanja znižali ter tako sledili negativnim trendom z azijskih in newyorških borz. Vlagatelje skrbijo predvsem podatki o naraščajoči inflaciji, skrbi o recesiji in zaslužkih pa so povzročile tudi objave poslovnih poročil podjetij.

Sorodno

Oglasi