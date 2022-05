Več primerov okužbe z opičjimi kozami v Evropi in Severni Ameriki 24ur.com Zdravstvene oblasti v Severni Ameriki in Evropi od začetka maja beležijo vse več primerov okužbe z virusom opičjih koz, zaradi česar se pojavljajo strahovi, da bi se lahko ta bolezen, ki je endemična v delih Afrike, razširila drugod po svetu. Kanada je zadnja v nizu držav, ki so potrdile, da preiskujejo več deset ljudi, ki kažejo simptome okužbe z opičjimi kozami. Pred Kanado so potrjene primere ...

