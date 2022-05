10.000 evrov otrokom z učnimi in bralnimi težavami 24ur.com Po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj je Slovenija na področju bralne kulture pod povprečjem; skoraj polovica Slovencev je izjavilo, da ne bere knjig. Prav redno branje pa bogati naš besednjak in prispeva, da besedilo razumemo v popolnosti. Da bi spodbudili bralne navade, za katere je pomembno, da se začnejo že v otroštvu, so predstavniki podjetja SPAR Slovenija izvedli ak...

Sorodno











Oglasi Omenjeni Spar Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Saša Arsenovič